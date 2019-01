ROMA – Il record dell’onorevole Teresa Manzo: quattro strafalcioni in un minuto durante il suo intervento alla Camera. A diffondere il video dell’intervento di questa deputata M5s di 32 anni nata a Castellammare di Stabia, è la trasmissione di Radio 2 “Un giorno da pecora”.

Manzo è diplomata all’istituto tecnico commerciale. Prima di fare la parlamentare era impiegata in un patronato. La giovane, suo malgrado è diventata la protagonista di uno dei momenti più esilaranti di una delle puntate della scorsa settimana della trasmissione satirica condotta in radio da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.

Il video, ripreso dalla trasmissione, è stato girato lo scorso dicembre durante la dichiarazione di voto sulla fiducia per la Manovra. Le parole della Manzo fecero scoppiare una bagarre in Aula alla Camera, col presidente Roberto Fico costretto più volte a riprendere le opposizioni e, in particolare, i deputati del Pd.

A suscitare le proteste furono le parole usate da Teresa Manzo. Diversi i passaggi del suo intervento fecero letteralmente infuriare i dem, che risposero a tono. Fico, durante la bagarre, fu costretto a richiamare i deputati alzando anche la voce: “Tutti hanno diritto di fare il proprio intervento come voi avete fatto il vostro”.