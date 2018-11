ROMA – Colpiscono sempre allo stesso modo. Le ladre, sempre in coppia, accerchiano in ascensore la vittima designata e, con modi gentili, le danno informazioni. La vittima, distratta, viene così derubata.

Dopo l’arresto di due giovani avvenuto lo scorso 5 novembre, riprese in azione dalle telecamere di videosorveglianza all’interno di un ascensore alla fermata della metro a Termini mentre derubavano un turista inglese, sabato 17 novembre è toccato ad un’altra donna nomade, 27enne con precedenti, immortalata nello stesso ascensore. Assieme ad una complice 13enne, non imputabile, ha sfilato il portafogli dalla borsa di una turista giapponese.

Le ladre, domiciliate presso il campo nomadi di Castel Romano, sono state immediatamente identificate e bloccate dai carabinieri. La maggiorenne è stata arrestata per furto aggravato in concorso e trattenuta in attesa del rito direttissimo, mentre la minore è stata riaffidata ai familiari.

I Carabinieri hanno anche arrestato una 37enne ucraina, senza fissa dimora, sorpresa a derubare del portafogli una turista cinese di 53 anni che attendeva la metro sulla banchina, sempre a Termini.