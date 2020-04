FINALE LIGURE – I balconi sono stati i grandi protagonisti di questa quarantena da coronavirus in Italia. Soprattutto per chi non ha un giardino.

In queste settimane di isolamento domestico, ne abbiamo viste di tutti i colori.

Il balcone è stato usato dagli italiani come palestra, come sala da ballo e come palco dove cantare e esibirsi.

Ma ci sono due giovani atlete che meritano un premio per la loro originalità.

Stiamo parlando di due tenniste under 15, Vittoria di 14 anni e Carola di 11 anni.

Il loro filmato, già virale sul web, è stato diffuso dai canali social dell’Atp Tour di tennis.

Cosa hanno fatto di così originale? Hanno giocato a tennis, da terrazza a terrazza.

Insomma, le due ragazze sono rimaste a casa ma hanno trovato un modo per giocare insieme, abbattendo le distanze.

Tutto questo è avvenuto sulle terrazze di due appartamenti di Finale Ligure, comune italiano della provincia di Savona, in Liguria.

Le due giovani promesse del tennis italiano hanno lasciato tutti a bocca aperta perché sono davvero formidabili.

Hanno palleggiato, da terrazza a terrazza, con una precisione sorprendente. Quasi tutti gli utenti le hanno riempite di complimenti ma alcuni sono scettici…

Alcuni si chiedono: “Chissà quante palline da tennis saranno cadute in strada…”. Non è dato saperlo… (fonte video YouTube).