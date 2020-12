Terremoto Croazia, il momento della scossa durante la diretta tv della giornalista

Mentre sta parlando davanti alla telecamera avviene in diretta la scossa di terremoto che ha colpito la città croata di Petrinja.

Accade ad una giornalista della tv croata N1 che fugge insieme alla donna che sta intervistando all’aperto all’interno di un parco. La telecamera intanto riprende la scossa.

La scena torna in studio e si vede un’altra giornalista che ha il volto terrorizzato. Intorno a lei lo studio trema. La donna mantiene la calma e racconta in diretta quello che sta accadendo.

A diffondere per primo il video su Twitter è stato il giornalista sportivo Tancredi Palmeri.

Petrinja è stata colpita con un sisma di magnitudo 6.4 intorno alle 12.20 di martedì 29 dicembre. Diversi edifici sono crollati e ci sono state interruzioni di elettricità e linee telefoniche.

Il terremoto è stato avvertito in tutta la Croazia, in Serbia, in Bosnia-Erzegovina e nella capitale Zagabria dove si sono registrati danni anche nel Parlamento.

La terra, a causa della pressione esercitata dalla placca adriatica, ha tremato anche in Italia. Il sisma è stato avvertito al Nord ed anche al Sud.

Petrinja ha 25mila abitanti. Fu colpita il 22 marzo scorso da un forte sisma di magnitudo 5.5 con gravi danni materiali, un morto e 27 feriti. Quello di oggi è il terremoto più violento registratosi in Croazia (fonte: YouTube, Twitter).