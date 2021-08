Tokyo 2020, terremoto mentre l’inviato parla di Olimpiadi in diretta tv. La terra trema a Tokyo durante i giochi olimpici. Una scossa di magnitudo 6.0 è stata infatti registrata al largo della costa est ed è stata avvertita indistintamente ai piani alti dei palazzi della capitale.

Terremoto in Giappone durante le Olimpiadi

Mark Beretta è un inviato della tv australiana. Il giornalista prosegue la diretta televisiva mentre intorno a sé trema tutto. È accaduto alle 5.33 locali (le 22.33 di martedì 3 agosto in Italia). Pochi minuti dopo è stata registrata una nuova scossa di magnitudo 5.6. La zona interessata si trova a circa 100km a nord di Tokyo.

Nessun danno a cose e persone

Il sisma è stato avvertito soprattutto ai piani alti degli edifici dalla popolazione e dagli atleti presenti in questo momento in Giappone. Non si contano fortunatamente danni a cose o persone e non è stato segnalato alcun allarme tsunami.

I terremoti e l’attività sismica in Giappone hanno una lunga storia, essendo un’area ad alto rischio sismico a causa della sua posizione geografica situata in prossimità dei confini delle maggiori placche tettoniche.

A seguire il video con la diretta di Mark Beretta.