Terremoto Indonesia, il drone riprende le zone devastate a Sulawesi VIDEO

PALU, INDONESIA – Sulawesi, una delle isole che compongono l’arcipelago della Sonda in Indonesia, è completamente rasa al suolo dopo il terremoto di magnitudo 7,5. Terremoto a cui poi è seguito uno tsunami.

Al momento il bollettino è drammatico. Più di mille i morti. Più di quarantamila gli sfollati.

Quasi tutte le vittime accertate sono state trovate a Palu, la capitale provinciale sulla punta della baia più duramente colpita dall’onda di maremoto. Ma i mezzi dell’esercito sono riusciti a farsi strada solo in aree limitate verso nord, e le notizie che giungono dalla città di Donggala (300mila abitanti), a soli 27 chilometri dall’epicentro, rimangono frammentarie. Le immagini dall’alto diffuse da una tv locale hanno mostrato devastazioni massicce e terreni allagati.

Collapsed bridges, completely leveled buildings and a death toll at 832 and rising. These are just some of the outcomes from the 7.5 magnitude earthquake that rocked Palu, in Indonesia’s Sulawesi island pic.twitter.com/abObifSOly

— TicToc by Bloomberg (@tictoc) 30 settembre 2018