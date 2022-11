Terremoto Marche, la scossa in diretta tv: il giornalista di Fano Tv lascia lo studio VIDEO

Una forte scossa di terremoto di magnitudo di 5.7 è avvenuta questa mattina, mercoledì 9 novembre, intorno alle 7 del mattino, al largo della costa delle Marche settentrionali. Il sisma è stato avvertito a Pesaro, Urbino, ma anche a Roma, Firenze, Bologna fino al nord Italia in Friuli e Trentino. Sono molte le città in cui le case hanno tremato durante il sisma, durato diversi secondi.

Sciame sismico al largo delle Marche

Sono state una ventina le scosse di terremoto rilevate dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia al largo della costa marchigiano-pesarese. La più forte è stata di magnitudo 5.7 alle 7:07, poi un’altra di magnitudo 4 alle 07:12. Poi tra le 07:15 e le 07:35, l’Ingv segnala altre nove scosse da 3.6 a 2.4. In tutto una ventina, dopo le 7:07, le scosse che si sono susseguite di magnitudo superiore a 2. Nuova scossa alle 8;15 di 3.1, alla quale ne sono seguite altre cinque di magnitudo superiore a 2 in una ventina di minuti. L’epicentro è stato localizzato in mare, a 27 chilometri di distanza dalla costa, a una profondità di 8 chilometri.

Scossa di terremoto in diretta tv a Fano

Come si può vedere dal video che abbiamo postato in fondo all’articolo, durante la diretta mattutina della rassegna stampa della tv locale Fano Tv, la scossa ha fatto tremare lo studio con il conduttore che si è prontamente alzato: “Una grossa scossa di terremoto in questo momento…” dice il giornalista Massimo Foghetti che poi, poco dopo, lascia lo studio.