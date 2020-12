Terremoto in Sicilia la sera di martedì 22 dicembre. La terra ha tremato alle 21.27 con una scossa di magnitudo 4.4che ha avuto come epicentro Marina di Acate, località sulla costa in provincia di Ragusa, ad una profondità di 30 chilometri.

Un video registrato da una telecamera di sorveglianza mostra il momento del sisma nel giardino di una casa di Ragusa.

L’energia provocata si è propagata fino a Palermo, attraversando quasi tutta l’isola.

Terremoto Sicilia, gente in strada nei comuni del sud-est

Le persone si sono riversate in strada in molti comuni della zona sud-est della Sicilia, e alcuni di loro per paura hanno trascorso la notte in auto.

La forte energia ha fatto temere danni importanti, ma dalle prime verifiche effettuate dal Dipartimento della Protezione civile non risultano danni gravi né feriti.

Anche i Vigili del Fuoco confermano il dato sottolineando che le sale operative hanno ricevuto solo chiamate per informazioni e nessuna richiesta di soccorso.

“Non risultano finora danni a persone a seguito delle scosse di terremoto registrate stasera nel Ragusano, ma molta paura, soprattutto a Vittoria e Acate” conferma il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci.

Il governatore è entrato in contatto con il prefetto di Ragusa Filippina Cocuzza e con il capo della Protezione civile regionale Salvo Cocina.

Gela, palazzo di 8 piani lesionato

Dopo le prime verifiche e i primi sopralluoghi è risultato lesionato un palazzo di 8 piani a Gela, in provincia di Caltanissetta.

“C’è stata tanta paura – afferma il sindaco di Ragusa, Giuseppe Cassì – ma non ci risultano danni al momento, né feriti”.

“Io non mi sono accorto del terremoto perché ero in auto. Come adesso che siamo in giro per la città per fare dei sopralluoghi e delle verifiche assieme alla protezione civile comunale, ma sembra che non ci siano danni”.

Lo stesso dato emerge dai sopralluoghi in corso in altri comuni della zona, anche più vicini all’ipocentro, come Vittoria. “Abbiamo una chat tra sindaci – rivela Cassì – e nessuno segnala danni a cose o persone, per fortuna”.

Comiso, un cittadino racconta: “Ho avuto tanta paura, tremava tutto”

“Ho avuto tanta paura, tremava tutto”, ha confessato Stefano Sucato, che vive a Comiso (Ragusa), dopo il terremoto.

“Tanta gente è scappata ed è ancora in strada”, ha confermato.

La scossa è stata avvertita in molti comuni della Sicilia orientale ma anche in alcune zone del versante occidentale.

“Mia moglie si torva a Lascari, nel palermitano, e anche lei l’ha avvertita”, dice Sucato. In alcune case di Vittoria (Ragusa) la violenza del sisma ha fatto cadere suppellettili nelle case”.

“Ma segnalazioni arrivano anche da Agrigento, Siracusa e Catania. Nel capoluogo etneo i catanesi avevano messo in relazione il terremoto con l’attività eruttiva in corso sull’Etna. Ma questa volta il vulcano attivo più alto d’Europa è ‘innocente’.

A Seguire il video della scossa nel giardino di una casa di Ragusa (fonte: Ansa, YouTube).