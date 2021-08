Tesla Bot, robot umanoide creato da Elon Musk: 1,78 cm, 57 kg, cammina, lavora, balla VIDEO

Si chiama Tesla Bot ed è il prototipo del robot umanoide creato da Elon Musk che entro la fine dell’anno potrebbe essere già completato. C’è già stata una presentazione ufficiale in cui si vede il Tesla Bot camminare e ballare, ma ancora non è completo. Fisicamente infatti gli mancano rivestimenti e volto, internamente invece alcune specifiche dell’intelligenza artificiale. Avrà comunque una sorta di cervello, un po’ come accade già per le auto Tesla.

Come è fatto un Tesla Bot?

Alto 176 centimetri, pesa 56 chilogrammi ed è capace di trasportare pesi fino a 20 kg e di muoversi ad una velocità di circa 8 km/h. Avrà un volto digitalizzato. Braccia e gambe del Tesla Bot opereranno con l’uso di 40 attuatori elettromeccanici. L’androide presenterà alcuni degli stessi dispositivi di intelligenza artificiale utilizzati nei veicoli dell’azienda, come le telecamere del pilota automatico, che fungeranno da occhi.

Cosa fa un Tesla Bot?

Elon Musk spiega: “Sarà buono, ovviamente, e vivrà in un mondo fatto per gli umani eliminando compiti pericolosi, ripetitivi e noiosi”. Quindi sarà adatto per fare dei lavori e non sostituirà l’uomo, bensì lo aiuterà. L’intento di Musk è quello di sviluppare un robot capace di fare le cose da solo, senza dovergli impartire ogni volta comandi espliciti. “Puoi prendere quel bullone e attaccarlo alla macchina con quella chiave inglese?”, è l’esempio fatto dallo stesso Elon Musk.