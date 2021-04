Tesla senza conducente in Texas: due morti (Ansa)

Tesla senza conducente a folle velocità in Texas: due morti. Titolo Tesla in calo a Wall Street dopo l’incidente in Texas dove hanno perso la vita due persone. I titoli del colosso sulle auto elettriche perdono il 2,49%.

Due uomini (59 e 69 anni) sono morti in Texas a bordo di una Tesla modello S che la polizia ritiene quasi certamente non avesse nessuno alla guida. La notizia del Wall Street Journal riferisce di un incidente causato dalla messa in funzione del sistema di guida assistita.

Negli Stati Uniti ci sono stati vari casi del genere, su cui stanno indagando le autorità federali. Il veicolo stava viaggiando ad alta velocità a nord di Houston quando si è schiantato contro un albero prima di prendere fuoco. Quando la polizia è arrivata sul luogo dell’incidente, una delle due vittime era seduta nel posto accanto al guidatore e l’altra dietro.

Gli investigatori non hanno ancora accertato se il sistema di assistenza di guida era in funzione al momento dell’urto. Nel suo sito, Tesla avvisa che tale sistema non rende le auto pienamente autonome e che è ancora necessaria la supervisione del conducente.

“In base alla posizione dei corpi dopo l’impatto”, ha detto un agente, “siamo abbastanza sicuri che non ci fosse nessuno al volante”. Per spegnere le fiamme ci sono più di 4 ore: il fuoco era stato domato ma le batterie continuavano ad incendiarsi. I soccorritori hanno dovuto chiamare la società Tesla per farsi spiegare come procedere.