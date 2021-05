Texas, accusato di omicidio in fuga con la sua tigre. Caccia all’uomo a Houston VIDEO

“A quanto pare c’è una tigre in libertà nella via dei miei genitori a West Houston”. Così, con un tweet diventato virale sui social, Rob Wormald ha pubblicato le incredibili immagini di una tigre a spasso per le strade residenziali della città texana. La tigre è di Victor Hugo Cuevas, un 26enne accusato di omicidio e ora in fuga dalla polizia proprio con la tigre che teneva in casa.

Texas, accusato di omicidio in fuga con la sua tigre. Caccia all’uomo a Houston. Ecco cosa è successo

Proprio le immagini diffuse su Twitter hanno spinto gli agenti a intervenire. Quando sono arrivati, il proprietario della tigre ha messo l’animale in una Jeep Cherokee bianca e se n’è andato, riuscendo a far perdere le proprie tracce dopo un breve inseguimento.

Texas, accusato di omicidio in fuga con la sua tigre. Le accuse di omicidio

Cuevas è stato accusato di omicidio a novembre nella vicina contea di Fort Bend ed era stato rilasciato con una cauzione di 250.000 dollari. La polizia di Houston su Twitter ha invitato chi lo avvistasse ad avvisare le autorità. E quindi ora è caccia all’uomo in tutta Houston e non solo. Chissà se la polizia riuscirà ad acciuffare l’uomo e la sua tigre.