Tgr Basilicata, il piccolo Diego ritrovato senza vita: la conduttrice si commuove in diretta VIDEO

ROMA – Maria Vittoria Morano, una delle giornaliste del Tg regionale della Basilicata, quando ha annunciato, in diretta, il ritrovamento del cadavere del piccolo Diego, non è riuscita a trattenere l’emozione.

“Abbiamo sperato per tutta la giornata – ha detto la giornalista non riuscendo a trattenere le lacrime nel leggere le parole del governatore della Basilicata Vito Bardi – e per tutta la notte ma la tragedia con la quale dobbiamo fare i conti questa mattina ci coglie impreparati perché non riusciamo ad accettare l’idea che una giovane vita possa finire a causa di un destino crudele”.

Il piccolo, scomparso venerdì da Bernalda, Matera, è stato ritrovato morto nella mattinata di sabato nei pressi del fiume Bradano.

Era stato il cagnolino di famiglia a condurre le ricerche verso la zona impervia del fiume Bradano. Fiume dove poi i cani molecolari dei Carabinieri cinofili di Firenze hanno ritrovato il cadavere del bambino di tre anni.

“E’ stata – queste le parole del sindaco di Bernalda dopo il ritrovamento del cadavere del piccolo Diego – una sfortuna immensa. In questo momento, già tragico per l’emergenza coronavirus, siamo tutti increduli e solo in un secondo momento valuterò la possibilità di proclamare il lutto cittadino”.

Fonte: Tgr Basilicata, YouTube.