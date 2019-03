ROMA – Durante il concerto dei Thegiornalisti al Palazzo del Turismo di Jesolo in provincia di Venezia, il cantante della band, Tommaso Paradiso, è caduto sul palco mentre cantava “Questa nostra stupida canzone d’amore” uno dei più noti brani del gruppo romano.

Paradiso non si è accorto di una botola al centro del palco e così è inciampato cadendo a terra. Il concerto era la prima serata del tour organizzato per promuovere l’album “Love”.

Il cantautore non ha subito nessun danno e si è rialzato dopo qualche secondo. La botola sul palco in cui è caduto il cantante dei The Giornalisti è probabilmente utilizzata per montare il palco e far arrivare in maniera rapida la strumentazione sul palco. Certo è un po’ pericolosa, a giudicae da quello che si vede nelle immagini finite su Youtube.Ad aiutare Paradiso a rialzarsi spunta dalla botola una persona.

Per promuovere il nuovo disco, i Thegiornalisti faranno un concerto al Circo Massimo di Roma. Il gruppo aveva pubblicato un post sul suo account Instagram, in cui si vedeva i lfrontman del gruppo seduto sul prato dell’antico stadio capitolino con sopra di lui la scritta “Sarà vero?”, con tanto di hashtag, #LOVEalMASSIMO.

Poi è arrivato l’annuncio ufficiale: il concerto si terrà il 7 settembre e la vendita dei bilgietti è cominciata alle 11 di venerdì 15 marzo su bit.ly/ThegiornalistiVivo.

Fonte: Youtube