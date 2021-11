Tifoso della Roma rimane incastrato con la testa in un tornello prima della sfida col Milan VIDEO

Un tifoso della Roma prima dell’inizio della partita col Milan è rimasto bloccato con la testa in un tornello dello stadio Olimpico. E’ stato necessario l’intervento del personale della Croce Rossa per liberare il giovane dalle sbarre che lo avevano intrappolato schiacciandogli la testa. Il ragazzo ha accusato giramenti di testa una volta “liberato” dalla morsa del tornello.

Tifoso rimane incastrato nel tornello

La sua incredibile disavventura è stata immortalata in un video che è poi finito sui social network e ha fatto il giro del web. Nel video, divenuto virale, si sentono voci e risate dei presenti, divertiti dal drammatico incidente. Nessuno degli astanti è però intervenuto per aiutare il malcapitato, che lamentava dolore. Dopo essere stato liberato, il personale della Croce Rossa lo ha fatto adagiare a terra su una barella per poi prestargli assistenza.

Episodio al limite dell’incredibile agli ingressi dell’Olimpico

Resta da capire come sia potuto accadere un simile incidente, anche se già da Roma-Napoli si erano registrati malfunzionamenti ai tornelli, proseguiti anche ieri sera.