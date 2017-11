LINFEN CITY – Una tigre sfonda la gabbia di un piccolo circo, organizzato in strada a Linfen City, città della provincia cinese di Shanxi. Panico tra gli spettatori: il felino ha ferito due bambini in maniera lieve. I due piccoli sono stati portati in ospedale e medicati: l’animale è stato invece catturato dopo pochi istanti.

Le autorità hanno aperto un’indagine per capire come la tigre abbia potuto aprire la gabbia. Su YouTube due video mostrano quanto accaduto da due diverse angolature. Come mostra questo filmato, qualcosa di simile è accaduto anche a Parigi tre giorni fa.