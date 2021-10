Nel Regno Unito, prendere a calci le porte delle abitazioni di anziani ed entrare senza troppi convenevoli, è la nuova pericolosa tendenza che mostrano dei video postati su TikTok.

Ragazzi idioti che pur di ottenere dei like, riferisce Giampaolo Scacchi, non hanno timore a terrorizzare persone anziane e vulnerabili. In un video girato dagli stessi teppisti, pubblicato dal Sun, si vede mentre sfondano le porte e poi scappano.

La folle moda su TikTok

La canzone di Kesha, “Die Young” è usata come base per le acrobazie, i ragazzi prendono a calci le porte seguendo le parole e il ritmo. Durante la strofa “Sento il tuo cuore battere al ritmo dei tamburi”, i teppisti danno due forti calci alla porta. Inizialmente era nato come uno scherzo. Alcuni studenti universitari bussavano alle porte delle stanze dei compagni e il sottofondo musicale era una versione moderna di Knock Down Ginger dei 2Smokeyy.

Man mano che la tendenza si diffonde, sono stati segnalati danni non da poco in quanto le porte d’ingresso sono state sfondate. La polizia del Galles ha diffuso un avvertimento sul “vergognoso” comportamento che sta terrorizzando le persone anziane e vulnerabili.

I video con milioni di visualizzazioni

In una clip diventata virale su TikTok, visualizzata più di un milione di volte in quattro giorni, si vedono due ragazzi col testa coperta da un cappuccio mentre scendono da una rampa di scale e aprono una porta d’ingresso con un calcio. Non è chiaro dove sia stato girato l’episodio, ma si svolge in un condominio e sembra situato nel Regno Unito.