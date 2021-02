TikTok, suicidio della star Dazhariaa Quint Noyes annunciato in rete: “Vi sto infastidendo con questo ultimo video?”

TikTok, il suicidio della star Dazhariaa Quint Noyes annunciato con un video sui social.

Dee, come si faceva chiamare, Aveva solo 18 anni. I suoi genitori hanno confermato il suicidio della giovane star di TikTok. Sua madre ha scritto che Dee “si è impiccata”.

Suo padre Raheem Alla, ha condiviso un montaggio di foto di sua figlia con TikTok, ringraziando tutti per il loro “amore e sostegno”.

TikTok, la star Dazhariaa Quint Noyes suicida a 18 anni. Il post del padre

“Sfortunatamente, lei non è più con noi ed è andata in un posto migliore” ha scritto il padre che ha aggiunto che avrebbe voluto che sua figlia gli avesse parlato prima della sua depressione. “Vorrei solo che mi avesse parlato del suo stress e dei pensieri di suicidio”, ha detto.

Il padre ha aggiunto: “Voglio solo stringerti di nuovo, mia piccola. Ora torno a casa e tu non sarai più lì ad aspettarmi. Devo lasciarti volare con gli angeli. Eri la mia piccola migliore amica e non ero preparato in alcun modo a seppellirti. Eri così felice”.

Anche la madre Jennifer Shaffer, della giovane star di TikTok ha scritto: “Sono distrutta, non riesco a crederci, vorrei che dicessi che è uno scherzo, ma non lo è”.

Ora in suo onore è stata creata una pagina GoFundMe per Dee.

Dazhariaa Quint Noyes, il video finale su Instagram

Lunedì, Noyes aveva pubblicato video sulla sua storia di Instagram che ha descritto come il suo ultimo post. I video mostravano la ragazza che cantava e ballava prima di scrivere: “Ok, so che vi sto infastidendo, questo è il mio ultimo post”.

Dazhariaa soffriva di depressione e gestiva un negozio di bellezza virtuale. Per farlo usava il canale Instagram dove aveva 112.000 fan.

I fan hanno reso omaggio a Noyes sul suo account TikTok da 1,5 milioni di follower.