ROMA – Un tir ha distrutto i pannelli solari di un autogrill e parte del distributore di carburante dopo che il suo conducente ha perso il controllo del mezzo pesante.

E’ accaduto sull’autostrada A4 nell’autogrill di Dalmine, provincia di Bergamo, in direzione Milano.

L’incidente spettacolare avvenuto la mattina di oggi, mercoledì 29 aprile, fortunatamente non ha avito gravi conseguenze per il camionista coinvolto.

L’uomo ha perso il controllo del suo camion articolato ed ha perso il suo carico, 3 bobine di acciaio.

Il camion si è schiantato contro i pannelli solari situati nel parcheggio dell’autogrill ed una bobina è rotolata fino ai distributori colpendone uno.

Il rifornimento di benzina in questo momento non è fruibile. I Vigili del Fuoco intervenuti sul posto sono quelli di Bergamo e Dalmine: grazie al loro intervento la zona è stata messa in sicurezza.

Nel maggio 2019, un uomo ha perso il controllo del camion betoniera che stava guidando ed è fnito per travolgere una ventina di macchine e un passante per poi fermarsi sui vecchi binari di un tram.

E’ accaduto a Roma su via Casilina nei pressi del policlinico Casilino. L’incidente aveva provocato il ferimento di quattro persone (fonte: Eco di Bergamo, Vigili del Fuoco).