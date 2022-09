Titanic, il relitto filmato a una qualità mai vista prima: il video

La tecnologia ad altissima definizione ha gettato nuova luce sul relitto del Titanic. Durante la sua ultima spedizione, la OceanGate Expeditions ha infatti realizzato un filmato in 8K che ha svelato una quantità di dettagli mai vista prima in 110 anni dall’inabissamento della nave da crociera che causò la morte 1.518 persone.

Filmato il relitto del Titanic a 8K

Il relitto si trova a 486 miglia da Terranova (Canada, ndr) ed è adagiato sul fondale fangoso dell’Oceano Atlantico ad una profondità di 3.810 metri.

“Gli straordinari dettagli del filmato in 8K – ha detto in un comunicato Stockton Rush, presidente di OceanGate Expeditions -, aiuteranno il nostro team di scienziati e archeologi marittimi a definire in modo più preciso lo stato del Titanic. La cosa più straordinaria sono i colori eccezionali”. Uno stralcio del filmato, di circa 1 minuti, si può guardare su YouTube. Grazie alla nuova tecnologia è emerso ad esempio il nome del costruttore dell’ancora, ‘Noah Hingley & Sons Ltd’.

Dettagli senza precedenti

“Sono decenni che studio il relitto – ha detto Rory Golden, esperto del Titanic – e non ho mai visto immagini che mostrano questo livello di dettagli”. Il video mostra anche il primo dei due scafi della nave, la gigantesca catena dell’ancora, la prima delle sei stive e gli argani in bronzo.