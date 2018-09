LISBONA – Tiziano Ferro è stato protagonista di un divertente siparietto a Praia De Albufeira, in Portogallo. Il cantante italiano si è esibito in “Ordinary People” di John Legend, ma le persone all’interno del locale non hanno riconosciuto il 38enne artista di Latina.

“Imperante indifferenza per la mia appassionante partecipazione al karaoke. Torno al mio repertorio, meglio”, ha scritto ironicamente il cantante a corredo della clip, pubblicata su Instagram.

In meno di 24 ore, il video ha collezionato 130mila visualizzazioni. A consolare Ferro ci hanno pensato i fan, con decine di commenti. Una ragazza italiana scrive: “Ieri eravamo lì, ma non siamo entrati nel locale” nonostante uno dei suoi compagni di viaggio avesse detto “mi sembra di sentire la voce di Tiziano”.