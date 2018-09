PRAIA DE ALBUFEIRA – Tiziano Ferro si esibisce a sorpresa durante la serata karaoke di un bar di Praia de Albufeira in Portogallo. Il cantante di Latina ha scelto “Ordinary People” di John Legend ma il risultato non è stato dei migliori: nessuno tra i presenti [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] lo ha riconosciuto, rendendosi conto di avere l’onore di ascoltare una star della musica internazionale.

A Ferro non va meglio nemmeno quando prova a far partecipare il pubblico nel ritornello del brano Tiziano Ferro l’ha presa comunque con filosofia e molto sportivamente ha postato il video su Instagram scrivendo con ironia: “Imperante indifferenza per la mia appassionante partecipazione al karaoke. Torno al mio repertorio, meglio!”