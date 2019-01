FONTANA – Tom Hanks paga la cena a tutti i clienti del fast food. E’ accaduto lo scorso 24 dicembre nel fast food In-N-Out a Fontana in California. L’attore è noto per essere molto generoso e per non avere problemi a farsi fotografare con i fan: i presenti però, non avrebbero mai immaginato che si sarebbe spinto fino a questo punto.

Il divo di Hollywood era in viaggio con la moglie Rita Wilson e il figlio, quando si è fermato nel ristorante per mangiare. Una volta entrato, è stato subito riconosciuto e si è soffermato a firmare autografi e a mettersi in posa per i selfie con i clienti ed anche con gli impiegati del fast food.

Il prossimo anno, Tom Hanks sarà di nuovo al cinema per il quarto capitolo della celebre saga di “Toy Story”. Sul grande schermo non ci sarà però il suo volto ma soltanto la sua voce, prestata per l’occasione al personaggi animato dello sceriffo Woody. Tom Hanks è tra le celebrità più amate e popolari ad Hollywood. Qui ha vinto due statuette: una nel 1994 per “Philadelphia” e l’altra nel 1995 per “Forrest Gump”.