Tom King, portiere segna gol con rinvio dalla sua porta durante Newport County-Cheltenham Town VIDEO in fondo all’articolo. Tom King sulle orme degli italiani Rampulla, Taibi e Brignoli.

Quando un portiere segna fa sempre notizia. Di solito va in rete su azione d’angolo, quando si riversa disperatamente in attacco ma Tom King è riuscito a fare addirittura di meglio visto che ha segnato dalla sua porta.

Tom King, portiere segna gol con rinvio nella quarta serie del calcio inglese

Tom gioca nelle serie minori del calcio inglese, tra le fila del Newport County. Nel corso del match di cartello della quarta serie del calcio inglese contro il Cheltenham Town, è stato protagonista della prodezza dell’anno.

Infatti King non si è limitato alle parate, ma ha deciso addirittura di segnare un gol. E non l’ha fatto con un colpo di testa all’ultimo secondo ma con un rinvio dalla sua porta. Certo, gli ha dato una grande mano il disattento portiere avversario ma la sua è stata comunque una magia.

Tom King, portiere segna gol con rinvio. In Italia in rete Rampulla, Taibi e Brignoli

Va detto che il campo era bagnato e la palla scorreva velocemente. Comunque il suo gol è stato davvero importante perché ha fissato il punteggio sul definitivo uno a uno. King ha rinviato, la palla è rimbalzata sul campo e si è infilata alle spalle del portiere avversario.

La prodezza di King ha fatto il giro del web e voi potete ammirarla in questo video in fondo all’articolo. In Serie A, nessun portiere ha mai segnato su rinvio ma hanno segnato da due passi Rampulla, Taibi e Brignoli.