Tomatina, la più grande battaglia del mondo con i pomodori VIDEO

VALENCIA – Come ogni anno, come ogni ultimo mercoledì di agosto, si è svolta a Bunol, in Spagna, la 73esima edizione della "Tomatina", una festa a base di pomodori che si dice risalga a una singolare zuffa tra ragazzi avvenuta nel 1945.

Come si svolge? Semplice, dopo una dovuta preparazione, alle undici del mattino comincia la battaglia e per un’ora i partecipanti si lanciano pomodori: una vera e propria “guerra” che vede ogni anno farne parte migliaia di persone (solo nel 2017 se ne sono contate più di 20mila), soprattutto turisti inglesi, statunitensi e giapponesi.