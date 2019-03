ROMA – Un piccolo imprevisto per Tommaso Paradiso sul palco di Jesolo. Il frontman dei Thegiornalisti, che ieri sera, 28 marzo, erano di scena nella città veneta per il Love Tour 2019, è caduto a terra mentre cantava “Questa nostra stupida canzone d’amore”. Nessuna paura da parte del pubblico poiché Paradiso ha continuato a cantare come se non fosse successo nulla. Dal video postato sui social si riesce a intravedere l’arrivo di un addetto alla sicurezza che ha aiutato il cantante a rialzarsi in piedi per proseguire il live nel migliore dei modi.

Nelle prossime settimane i Thegiornalisti saranno impegnati con il tour che li porterà sui più famosi palchi italiani della musica, anche se al momento sono rimasti soltanto pochi biglietti per alcune date. Inoltre Tommaso Paradiso e compagni si esibiranno al Circo Massimo. Il concerto romano è previsto per il 7 settembre.

Nel frattempo il cantante prenderà parte a un progetto che lo vede protagonista insieme ad alcune colonne portanti della musica italiana. Infatti, pochi giorni fa è uscito il brano “La luna e la gatta”, il nuovo singolo dei produttori Takagi & Ketra che questa volta hanno deciso di coinvolgere il leader dei Thegiornalisti, Calcutta e Jovanotti.