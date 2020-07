E’ diventando virale un video, girato a Torre del Greco, che mostra un uomo che lancia uno scooter sugli scogli.

Il gesto dell’uomo che lancia uno scooter sugli scogli, girato nel napoletano, a Torre del Greco, sarebbe per motivi sentimentali.

Infatti si tratterebbe di una vendetta d’amore, anche se per ora alle forze dell’ordine non risultano denunce.

Il protagonista del video è stato filmato mentre solleva uno scooter – forse un T-Max – per poi buttarlo sugli scogli sottostanti.

Ad un certo punto arriva un altro uomo, in costume, presumibilmente il proprietario.

Dopo aver gettato il mezzo a due ruote sugli scogli, l’uomo si sporge dalla recinzione e urla qualcosa di incomprensibile all’indirizzo dell’altro.

Una vendetta d’amore

Il video è stato condiviso in Rete sulla pagina Facebook “Oplontini e altri trushanti”, riporta Vesuvio Live.

Alle forze dell’ordine al momento non risultano denunce in merito, né per aggressioni né per danneggiamenti.

La scena è stata ripresa col cellulare da qualcuno che era su una terrazza di fronte al punto in cui è stato lanciato lo scooter.

Il tutto, sempre secondo voci riportate sul web, sarebbe l’epilogo di un litigio, nato per motivi sentimentali, tra il proprietario dello scooter, e l’altro uomo. (fonte VESUVIO LIVE)