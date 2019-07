ROMA – Arriva la tempesta in spiaggia e i bagnanti scappano tra gli ombrelloni chiusi. Il cielo è nero. Il vento diventa sempre più forte. “Scappa, scappa” urla qualcuno.

Il video è stato girato ieri, martedì 9 luglio, a Tortoreto, in provincia di Teramo.

Il cielo, come già detto, è nero. Come già accaduto a marzo, infatti, in Abruzzo si è ripetuto lo ‘spettacolo’ dei nuvoloni neri in cielo: il fenomeno è noto come ‘shelfcloud’. Secondo ilmeteo.it masse d’aria più fresche e instabili colpiranno ulteriormente gran parte del centro e nord Italia nelle prossime ore. Le temperature potranno scendere di ulteriori 7-8 gradi.

