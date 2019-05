ROMA – Tottenham batte l’Ajax per 3 a 2 e vola in finale di Champions League dopo aver vinto 1 a 0 nella partita di andata giocata in Inghilterra.

Il ritorno della semifinale è stato deciso da un gol arrivato al 96esimo minuto di gioco che ha fatto esplodere la gioia in campo. I festeggiamenti sono continuati negli spogliatoi, con i giocatori che hanno cantato “Wanderwall” degli Oasis.

Pochettino ha toccato il picco più alto in undici anni di carriera da allenatore. Il Tottenham, che ha passato i gironi di Champions League solamente grazie al ‘suicidio’ dell’Inter contro il già eliminato Psv, è arrivato in finale di Champions League contro ogni pronostico. Dopo aver perso la gara di andata contro l’Ajax e dopo essere andato sotto per 2-0 ad Amsterdam.

Il Tottenham è andato a vincere 3-2 con gol di Lucas Moura al 95′ e Pochettino è scoppiato in lacrime in mezzo al campo.

Il tecnico del Tottenham è arrivato a questo traguardo storico in un’annata strana. La scorsa estate il Tottenham ha deciso di non fare mercato. Né acquisti, né cessioni. Un anno di transizione perché è in cantiere il nuovo stadio. Questa è stata la forza del Tottenham. Di una squadra che gioca a memoria. E così Pochettino, dopo due terzi posti ed un secondo posto in Premier League, si è meritato la finalissima della competizione più importante d’Europa.

