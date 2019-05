Tottenham, Lucas Moura rivede il suo gol contro l’Ajax e piange VIDEO

ROMA – Lucas Moura, il centrocampista brasiliano che con una clamorosa tripletta ha ribaltato la partita con l’Ajax e ha trascinato il suo Tottenham in finale di Champions League, alla fine della partita, circondato dai cronisti, rivede il suo gol decisivo e piange.

Il suo compagno Christian Eriksen lo incorona: “Spero che dopo questo arrivi per lui una statua in Inghilterra”.

Anche Pochettino a fine gara è incredulo: “Questo è un momento incredibile della mia carriera da allenatore e per i giocatori è lo stesso. Penso sia stata un’incredibile serata di calcio. Nel primo tempo siamo stati deludenti. Loro ci hanno fatto gol alla prima occasione, noi abbiamo creato qualche occasione ma non l’abbiamo messa dentro. Nel secondo tempo siamo cambiati, ho dovuto cambiare per trovare un nuovo modo per costringere i nostri avversari a sbagliare. Avere alternative a disposizione è fondamentale”

“Oggi – dice l’allenatore – Lucas Moura è stato il nostro supereroe, ma anche gli altri sono stati eroici”. Fonte: YouTube.