Totti sfotte l’Olanda col cucchiaio, Seedorf risponde: “Non hai vinto”. Botta e risposta su Instagram

Francesco Totti sfotte l’Olanda ricordando il cucchiaio del 2000. Ma Clarence Seedorf risponde, sempre via Instagram, ricordando che nonostante quella semifinale l’Italia non vinse Euro 2000.

A pochi giorni dall’inizio degli Europei, l’ex capitano della Roma ricorda uno dei momenti più iconici della Nazionale. Il cucchiaio durante i rigori della semifinale Olanda-Italia.

Ma Seedorf, che di quella nazionale faceva parte, risponde. Dicendo che l’Italia vinse sì la partita ma non il torneo. Gli azzurri furono battuti in finale dalla Francia, nella cocente partita del golden gol di Trezeguet.

Totti sfotte l’Olanda col cucchiaio del 2000

Manca poco al fischio d’inizio di Euro 2020 e ad infiammare il clima ci pensano Francesco Totti e Clarence Seedorf, protagonisti di un botta e risposta social via Instagram.

Inizia l’ex capitano della Roma che in mattinata provoca gli olandesi. “Che dite staranno rosicando ancora per il cucchiaio?”, ha chiesto in un video su Instagram ricordando il rigore battuto e segnato in semifinale agli Europei del 2000 contro Van der Sar.

La risposta di Seedorf a Totti: “Che hai vinto con quel cucchiaio?”

Non ha tardato ad arrivare la risposta di Seedorf. “Francesco pensavo fossi più simpatico, certo quel cucchiaino non è che ti abbia fatto vincere chissà che” ha replicato l’ex campione del Milan (che in quella semifinale entrò al posto di Bergkamp), ricordando a Totti la sconfitta poi arrivata in finale con la Francia.