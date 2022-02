Francesco Totti pubblica un video su Instagram in cui smentisce le voci di separazione dalla moglie Ilary Blasi: “Sono stanco di smentire queste fake news“. Nel video, Totti chiede “di fare attenzione perché di mezzo ci sono i bambini e vanno rispettati”, riferendosi ai figli, Cristian e Chanel ormai adolescenti e alla piccola Isabel.

Francesco Totti: “Fake news su me e Ilary, sono stanco di smentire”

Totti risponde così alla presunta crisi di coppia tra lui e Ilary, tema che nella giornata di martedì 22 febbraio ha monopolizzato le prime pagine dei siti e non solo. La loro relazione, a detta dell’ex capitano della Roma non è al capolinea dopo 20 anni, 17 dei quali di matrimonio, e tre figli. E non c’è nessuna presunta nuova fiamma dell’ex capitano giallorosso.

Nel video messaggio pubblicato in una storia sul profilo ufficiale Instagram, Totti dice: “Nelle ultime ore ho letto sui media molte cose che riguardano me e la mia famiglia non è la prima volta che mi succede di sentire queste fake news. Mi rivolgo a voi che scrivete, vi chiedo di fare attenzione perché di mezzo ci sono i bambini e vanno rispettati e sinceramente mi sono stancato di dover smentire”.

Ilary Blasi e il video della famiglia a cena

Qualche minuto dopo è Ilary Blasi a pubblicare un’altra storia sul suo profilo Instagram. La conduttrice Mediaset pubblica un video della famiglia Totti al completo. Tutti insieme stanno a cena al ristorante del centro di Roma “Rinaldi al Quirinale” spesso frequentato dalla coppia. Nel video si vede lei che scherza con il ristoratore. Il video segue la storia,su Instagram, in cui faceva la linguaccia, chiaramente in segno di sberleffo verso le voci di crisi. E il dopo cena è scoppiettante, con i due che non si sottraggono alle richieste dei fotografi che nel frattempo sono giunti all’esterno del locale.

Totti non ha lesinato battute, secondo il suo stile. Uscendo dal locale con in braccio la figlia Isabel, Totti si è fatto largo in una selva di fotografi che lo hanno bersagliato di flash (“già non ci vedo, se poi fate così...”). Ilary si era intanto defilata in compagnia dell’altra figlia Chanel. A una signora che gli ha detto “vieni a mangiare anche nel mio ristorante” Ilary ha risposto con uno scherzoso “vengo se non paghiamo”. Poi continuando a non negarsi ai fotografi ha così risposto, ridendo, al coro degli stessi fotografi che chiedevano un bacio con Ilary: “Sono venti anni che ci baciamo”. E poi sorridendo insieme alla moglie: “E poi lei dice che adesso le piacciono le donne”.

Ilary scherza con i fotografi: “Attenti che non ho l’assicurazione”

“Attenti, che non ho l’assicurazione”, è stata l’ennesima battuta rivolta a un paio di fotografi che si erano quasi sdraiati sul cofano della sua auto e poi, sempre con il finestrino abbassato e quasi implorando: “Dai, fatemi andare che dobbiamo partire per la settimana bianca“. Insomma, se è crisi coniugale da quanto si è visto in questo dopocena non si direbbe.