ROMA – Come già acaduto in passato, il 19enne francese Valentin Anouilh ha sorvolato il gruppo dei corridori impegnati nel Tour De France saltando con la sua mountain bike.

E’ avvenuto durante la decima tappa della Grande Bouce tra Saint-Flour e Albi: il 19enne ha filmato la spericolata impresa.

Simon Yates vince la 15esima tappa del Tour de France

Intanto, sul fronte della gara, il britannico Simon Yates ha vinto per distacco la 15esima tappa del Tour de France, la Limoux-Foix Prat d’Albis, di 185km. Secondo posto per il francese Thibaut Pinot, vincitore sul Tourmalet e terzo per lo spagnolo Mikel Landa. Il francese Julien Alaphilippe, giunto a 1’49” da Yates per una piccola crisi nell’ultima salita verso il traguardo, conserva la maglia gialla prima dell’ultima settimana della corsa.

Simon Yates su pista ha vinto il titolo mondiale della corsa a punti nel 2013; su strada, ove è professionista dal 2014, ha vinto la Vuelta a España 2018; sempre alla Vuelta a España ha vinto due tappe oltre a tre al Giro d’Italia (nel 2018) e la classifica giovani al Tour de France 2017. Ha un fratello gemello, Adam Yates, anch’egli ciclista professionista.

Fonte: Ansa, Youtube