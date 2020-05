Tradimento del giornalista scoperto in diretta tv, donna senza vestiti (ma non è la compagna) alle sue spalle

ROMA – Tradimento scoperto in diretta tv.

Protagonista il giornalista spagnolo Alfonso Merlos durante un collegamento video da casa sua.

Il giornalista, 41enne, stava presentando il rapporto ad un canale spagnolo quando una ragazza che indossava solo il reggiseno ed aveva in mano un vassoio con, presumibilmente, la colazione, è entrata nell’inquadratura della webcam passando sotto gli occhi di tutti i telespettatori che hanno notato che non era la fidanzata di Merlos, ma era un’altra persona.

Merlos infatti è fidanzato con la star del Grande Fratello Marta Lopez ma, alle sue spalle, è apparsa la giornalista 27enne Alexia Rivas.

Immagini che hanno svelato un tradimento e che, in pochissimo tempo, hanno fatto il giro del web.

Il giornalista è molto conosciuto in Spagna e la vicenda ha appassionato i telespettatori e i fan di Merlos, critico politico noto per i suoi programmi su Mediaset España e 13TV.

Come detto, la giovane protagonista del video è Alexia Rivas, giornalista di Socialité.

“È abbastanza vergognoso quello che è successo”, ha affermato la compagna, che in questo periodo di quarantena non si trova a casa insieme al marito a causa di una lite da lei stesso rivelato.

La donna ha raccontato inoltre di aver pianto e di essersi sentita umiliata.

“Ho pianto, ho provato vergogna, imbarazzo, dolore, tristezza, rabbia, impotenza, delusione, ansia, umiliazione”, ha detto ancora la Lopez interpellata dai quotidiani di gossip.

“Se pensi che il mio atteggiamento non sia stato corretto o che ci siano cose che non ho fatto bene, non ho problemi a chiedere perdono, anche se il mio obiettivo non era di danneggiare qualcun altro”, ha risposto il giornalista dopo le pesanti accuse e critiche.

Sul caso è intervenuta anche la diretta interessata, la giornalista Alexia Rivas.

La giovane ha insistito sul fatto che Merlos fosse single quando ha iniziato a uscire con lui alcune settimane fa: “Ha detto che era single, ci siamo frequentati per tre settimane”. (fonte MARCA)