TRAPANI – Un’automobilista decide di attraversare in ritado il passaggio a livello nei pressi di Petrosino in provincia di Trapani. L’uomo, alla guida della sua Fiat Doblò blu, viene travolto in pieno dal treno regionale 26669 partito da Mazara del Vallo e riesce a mettersi in salvo. Niente da fare però per la sua auto che viene travolta.

L’uomo ha cercato di segnalare al macchinista la presenza della sua auto. La sua segnalazione non ha avuto però l’esito sperato: il treno ha travolto in pieno la sua auto colpendola nel portabagli e procurando danni molto grossi. Nello schianto, l’auto viene spostata di peso. Una persona presente ha ripreso tutta la scena e il video è stato pubblicato su Facebook.