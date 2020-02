Travolge con l’auto un uomo e non si ferma: è caccia all’uomo

ROMA – Un uomo alla guida di un’auto ha travolto e ferito un uomo di 70 anni che stava attraversando la strada. E’ accaduto lo scorso 16 gennaio a Smallthorne, cittadina dello Staffordshire inglese. L’uomo che ha investito il 70enne è alla guida di un’auto chiara e non si è fermato a soccorrere l’uomo: per questa ragione è ora scattata una caccia all’uomo da parte della polizia locale.

L’auto viaggiava a circa 50 chilometri all’ora ed ha falciato il pedone. La scena è stata ripresa da una telecamera a circuito chiuso. Le immagini mostrano Alan Rafferty, un lavavetri ora in pensione che viene preso mentre sta attraversando la strada.

L’impatto e stato grave: Rafferty, in ospedale si è risvegliato coperto di lividi e con il pollice rotto. L’uomo non ricordava cosa gli fosse accaduto. Inizialmente pensava di essere caduto a terra o di essere ricoverato per un’infezione.

A raccontare quanto accaduto è stato il figlio Peter di 44 anni. L’uomo, di professione camionista, spera in questo modo di agevolare le indagini della polizia. L’investitore non è stato infatti ancora rintracciato. Molti abitanti della zona hanno raccontato di aver visto già passare in zona l’auto senza però fornire, almeno per il momento, altre informazioni utili.

Fonte: Daily Mail