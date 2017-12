NAZARE’ -A Nazaré in Portogallo, il surfista brasiliano Pedro ‘Scooby’ Vianna cavalca un’onda gigante nel mare di questa città che si affaccia sull’Oceano Atlantico: il mare si gonfia decisamente più del previsto. In acqua ci sono i migliori surfisti del mondo, tra cui Vianna. Il professionista del big-wave surfing sta cavalcando l’onda quando dietro di lui si alza una montagna d’acqua alta più di 20 metri.

Come mostra il filmato YouTube realizzato dall’equipaggio di Máquina Voadora, un’agenzia cinematografica specializzata in riprese aeree, l’onda lo colpisce e lo fa precipitare nell’acqua. In suo soccorso si precipita il collega e amico Lucas Chiumbo Chianca, a bordo di un acquascooter. i due a bordo della moto d’acqua corrono cercando di non farsi travolgere. Alla fine però sono costretti a cedere e l’onda li travolge entrambi. A salvarli arriva quindi un terzo acquascooter.

L’emozionante video del salvataggio è stato realizzato sotto forma di corto intitolato “The Big Ugly”. Il filmato è stato poi presentato e premiato al Los Angeles Drone Film Festival.