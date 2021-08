Treno fermo senza aria condizionata tra Ancona e Piacenza: un vero incubo per i passeggeri in viaggio alla vigilia di Ferragosto che per la disperazione hanno spaccato i finestrini del convoglio.

La circolazione dei treni in direzione Bologna è stata interrotta, nella giornata di sabato 14 agosto, a causa di un incendio divampato tra Ozzano Emilia e Castel San Pietro, proprio nei pressi della ferrovia.

I passeggeri del regionale tra Ancona e Piacenza sono rimasti intrappolati nel treno senza acqua e aria condizionata. Disperati per l’aria rarefatta all’interno hanno afferrato i martelli di emergenza e preso a picconate i finestrini.

Treni rallentati tra Bologna e Rimini

La circolazione ferroviaria ha subito forti rallentamenti anche a causa del danneggiamento della linea elettrica che ha interrotto l’alimentazione, tra le 17.20 e le 18.20, quando la circolazione è ripresa su uno dei due binari.

Una ventina di treni, fra Frecce, Intercity e regionali, hanno accumulato forti ritardi.

Il treno Ancona-Piacenza si è trovato proprio nella zona disalimentata dall’energia al momento del guasto. E’ stato inviato un locomotore diesel che ha riportato il treno a Bologna.

Nella stazione centrale di Bologna è stata infine attiva l’assistenza clienti per i viaggiatori coinvolti a vario titolo, per riproteggerli su altri treni e distribuire bottiglie d’acqua.

Di seguito il video caricato sui social mostra la disperazione dei passeggeri con i finestrini frantumati.