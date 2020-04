TRENTO – C’è un orso che si aggira nei pressi dei centri abitati sul lago di Garda. L’ultimo avvistamento è avvenuto sulla strada che da Nago porta a Torbole, in Trentino, dove un automobilista si è imbattuto nell’animale nel corso della notte. In un video pubblicato su YouTube si vede distintamente l’orso impaurito e in fuga, rincorso dall’automobile.

Al quotidiano L’Adige l’automobilista ha poi spiegato: “Non ho inseguito l’orso, me lo sono trovato davanti nella piazzetta del paese, stavo fuggendo”. L’uomo afferma di aver cercato di allontanare il plantigrado dal centro abitato.

Nel video si vede l’animale che cerca una via di fuga e riesce a svoltare in una stradina senza via d’uscita. L’auto svolta insieme a lui e accelera quasi fino ad investilo, ma l’orso riesce comunque a dileguarsi nel bosco, inerpicandosi per una scarpata.

E’ probabile che in questo periodo gli orsi, così come altri animali selvatici, si avvicinino sempre più alle case, proprio per via del silenzio dovuto all’emergenza coronavirus.

Il tentativo dell’automobilista impavido di allontanarlo tuttavia è servito a poco. L’orso era di nuovo in centro a Nago, a rovistare nei bidoni dell’immondizia, alle 4:15 del mattino. Ormai sa che lì può trovare da mangiare, e non è escluso che si rifaccia vivo.