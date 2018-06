TRENTO – A Trento un poliziotto ha salvato la vita a un giovane che stava provando a lanciarsi dal quarto piano [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play]. L’operazione della Squadra Volante di Trento si riferisce al 10 giugno ma è stata resa nota solo nelle ultime ore.

Nel video si vede un adolescente con problemi psichici che minacciava di gettarsi dal quarto piano del palazzo in cui risiede con la famiglia. Verso le 12.30 la volante è intervenuta in seguito alla segnalazione di una violenta lite, trovando una situazione delicatissima da gestire. Una volta messo in condizione di non poter più nuocere a sé stesso né agli altri, il giovane è stato accompagnato in ospedale per le cure del caso.