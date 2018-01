TREVISO – Una nuova folle moda arriva da Treviso. Consiste nel lanciarsi a tutta velocità contro il bancone dell’edicola. E’ accaduto nei giorni scorsi al titolare dell’edicola in via Cesare Battisti: come racconta La Tribuna di Treviso,

“L’edicolante è rimasto a bocca a aperta quando ha visto un ragazzo, apparentemente minorenne, con lo zainetto in spalle, che poco prima delle otto si è messo a correre lanciandosi sul bancone della sua edicola e rovesciando totem porta riviste e giornali. Un’azione senza senso, e senza ragione, che il ragazzo ha fatto stando ben attento che un amico lo stesse riprendendo con il telefonino. ‘Non credevo ai miei occhi’ racconta Stefano, l’edicolante, ‘il ragazzo si è buttato sui giornali ed ha aspettato che uscissi dall’edicola per poi mettersi a correre in direzione Duomo. Mi sono dovuto fermare a raccogliere tutto quello che aveva fatto cadere.. ma ammetto che avrei voluto avere le scarpe da ginnastica per inseguirlo(…).'”