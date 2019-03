ROMA – Un video postato su YouTube da AtomCentral mostra l’esplosione di Trinity, il primo test per un’arma nucleare condotto nella storia. Il test avvenne negli Stati Uniti il 16 luglio 1945 nell’ambito del Progetto Manhattan ed ha avuto luogo a 56 km dalla città di Socorro nello Stato del New Mexico, presso il White Sands Missile Range, quartier generale che sorge vicino ad Alamogordo, una città dello stesso Stato americano.

Trinity è il nome in codice che venne assegnato al primo test nucleare della storia. L’esplosione è avvenuta nel deserto di Jornada del Muerto alle 5:29:45 (ora locale) e liberò un’energia di 19-21 chilotoni, pari cioè a quella di 19-21mila tonnellate di tritolo.

Il test riguardava una bomba al plutonio, chiamata in codice The Gadget, dello stesso tipo di quella utilizzata dalle forze armate statunitensi per distruggere, il 9 agosto 1945, la città giapponese di Nagasaki. L’esplosione uccise più di 40mila persone e piegò definitivamente il Giappone alleato di Hitler.

Trinity ha permesso agli americani di lanciare la bomba atomica sul Giappone: per questo è considerato il momento in cui “il genio è uscito dalla bottiglia” dando così inizio all’era delle armi nucleari.

Il sito usato per compiere l’esperimento era un poligono che venne riconvertito in sito di detonazione nucleare. L’esplosione provocò, in cielo, la classica nube a forma di fungo, immagine iconica oggi sinonimo di ogni esplosione nucleare.

La nuvola si espande rapidamente, a causa dell’energia liberata, grazie alla reazione a catena della fissione nucleare. Evento rivoluzionario per l’epoca che coinvolse illustri scienziati come Enrico Fermi, Richard Feynman e Robert Oppenheimer.

Il video proviene da un archivio che contiene una serie di test nucleari, negli utlimi anni reso pubblico dall’Amministrazione federale della difesa civile. AtomCentral è lo stesso canale YouTube che, nei giorni scorsi, ha diffuso il filmato che mostra l’esplosione di una bomba atomica nel deserto del Nevada risalente al 1953.

Fonte: Daily Mail e Wikipedia