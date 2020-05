ROMA – Tromba d’aria sul litorale romano tra Fregene, Maccarese, Fiumicino e Ladispoli a causa dell’ondata di maltempo che sta colpendo, in queste ore, anche il Lazio e Roma.

Il video che segue è stato ripreso a Maccarese ed è stato girato nella tarda mattinata di oggi, venerdì 29 maggio.

Il fenomeno ha attirato l’attenzione dei residenti che si sono affacciati dalle finestre e sono scesi in strada.

Al momento la situazione è sotto controllo e non si registrano danni o particolari problemi a viabilità.

Nella zona a Nord di Roma invece, sono cadute pioggia e grandine.

Debutto con pioggia per la stagione balneare sul litorale romano

Ombrelloni in larghissima parte chiusi.

Debutto in sordina, per il momento, per la stagione balneare sul litorale romano, tra Ostia, Fiumicino e Fregene, complici il meteo incerto ed il vento che hanno tenuto lontani i bagnanti, romani e non.

Poche presenze negli stabilimenti e sulle spiagge libere, qualche canoa, barca da diporto e surf in acqua.

I veri banchi di prova, anche per testare afflussi, accessi, disposizioni di distanziamento ed anti assembramento, arriveranno più avanti, con il bel tempo ed i weekend di giugno, con tutta probabilità.

Sui 23 chilometri di costa del comune di Fiumicino, 11 dei quali di spiagge libere, da Isola Sacra a Passoscuro, passando per Fregene e Maccarese, il dispositivo messo a punto dall’amministrazione comunale ha visto subito schierato larga parte dei 100 volontari, con pettorine colorate, per controllare i varchi d’accesso, oltre all’ausilio di due moto d’acqua, un quad ed un drone, soprattutto nei tratti di arenili liberi più lunghi, come a Passoscuro, Focene.

Pattuglie della Capitaneria di Porto in campo sia sugli arenili che sui lungomare, oltre ai mezzi in mare. Nelle oltre 100 attività, tra stabilimenti e chioschi attrezzati, i preparativi, per il distanziamento, le nuove misure e gli avvisi anti covid, le sanificazioni continue sono pressoché ultimati.

Mediamente, le disposizioni anti contagio hanno fatto perdere tra il 20 ed il 40 per cento di postazioni di ombrelloni ma c’è “comunque fiducia, soprattutto grazie alle prenotazioni finora delle famiglie ed agli abbonati”.

“Con un po’ di accortezza, buon senso e rispetto delle regole, ce la possiamo fare a dare un tono positivo alla stagione. Da noi lo spazio a disposizione per le postazioni è di circa 14 metri quadrati a fronte dei 10 previsti”, riferisce una titolare di stabilimento.

Non tutte le attività hanno scelto il sistema delle prenotazioni: alcune hanno optato sulla regolazione degli accessi fino ad esaurimento posti. Altri, sui giornalieri, tramite prenotazioni online o via whatsapp (fonte: FanPage, Ansa, YouTube).