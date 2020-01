ROMA – Mentre stanno facendo la lezione di ginnastica, un gruppo di studenti di una scuola che si trova nella cittadina di Clinton nello Stato americano della Corea del Nord, a causa dei forti venti che nei giorni scorsi si sono abbattuti sullo Stato provocando ingenti danni, sono stati costretti a scappare di corsa.

Nella scuola si sono vissuti attimi di paura: per colpa della tempesta una parete della palestra è stata spazzata via. Tre dei ragazzi che stavano facendo l’allenamento di basket sono rimasti feriti, colpiti dai detriti sollevati dalla tromba d’aria. Il video di quanto accaduto è stato postato in Rete: la bufera colpisce l’edificio mandando in frantumi parte della struttura.

Per colpa prevalentemente dei cambiamenti climatici, le trombe d’aria o tornado come dir si voglia possono colpire anche l’Italia. Le zone più a rischio sono prevalentemente al Nord, la costa tirrenica che comprende la Toscana e il Lazio. Al Sud la regione più esposta è la Puglia. Nel 2016, il sito il Meteo.it aveva stilato una classifica delle regioni. Prima di tutte c’è il Veneto, seguito da Lombardia, Friuli, Piemonte, Emilia e Liguria, poi Toscana, Lazio, Sicilia, Campania e Puglia, in particolare il Salento.

Fonte: Repubblica, YouTube