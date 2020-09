Tromba d’aria su Salerno: alberi abbattuti, ingenti danni in città

Una tromba d’aria si è abbatttuta su Salerno. Particolarmente colpito il quartiere Torrione nella parte Ovest della città.

Tromba d’aria su Salerno. Nella città campana, la mattina di oggi, venedì 25 settembre, si sono svegliati così.

La tromba d’aria ha provocato ingenti danni soprattutto nel quartiere Torrione, zona orientale della città.

Decine di alberi sono stati sradicati dalla furia del vortice che, dopo essersi formato in mare, si è spostato verso terra.

Ingenti i danni provocati sia agli arredi dei locali che alle abitazioni e alle auto parcheggiate in strada o quelle che erano in transito.

In frantumi anche il vetro della porta di un bus che è stato colpito da un oggetto trasportato dal vento.

Disagi anche alla viabilità a causa della chiusura di alcune strade che danno accesso al centro cittadino.

Grande lavoro per gli agenti della polizia locale e per i vigili del fuoco. Il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli sta effettuando un sopralluogo nelle zone maggiormente colpite dal maltempo.

I danni sono notevoli

La conta dei danni sembrerebbero notevoli, soprattutto alle autovetture in sosta che sono state colpite dai fusti crollati.

Al momento, non si registrano feriti. In tilt il traffico per accedere al capoluogo, specialmente uscendo allo svincolo di Sala Abbagnano della tangenziale.

Difatti, è stato necessario chiudere al traffico il tunnel di via Cosimo Vestuti in direzione del centro, in attesa che la sede stradale venga liberata dagli arbusti.

Sul posto, presenti i vigili urbani per regolare il traffico. Sui social, decine di utenti stanno pubblicando foto e video della spettacolare tromba d’aria. Il video che segue è stato girato Cetara, a circa 30 km da Salerno (fonte: Ansa, Agi, YouTube).