Impressionanti le immagini da Nettuno, colpita da una violenta tromba d’aria nel pomeriggio di domenica 27 settembre. Un camper scaraventato via dal vento.

Una tromba d’aria accompagnata da una bomba d’acqua ha colpito nel pomeriggio di domenica 27 la città di Nettuno, sul litorale laziale.

Strade allagate ed auto sommerse in particolare nella zona di Tre Cancelli e del Santuario di Nostra Signora delle Grazie.

Decine i tetti scoperchiati come testimoniano diversi video postati sui social dai cittadini.

Momenti di paura per la popolazione, e molte le chiamate al Numero Unico delle Emergenze 112, con la richiesta d’intervento di vigili del fuoco e forze dell’ordine.

Tra le zone più colpite Cretarossa, la tromba d’aria ha spostato e scaraventato via un camper.

Maltempo a Roma, strade allagate sembrano fiumi

Allagamenti e alberi caduti a Roma a causa della pioggia battente. Oltre 100 gli interventi della polizia locale a seguito dell’ondata di maltempo.

Il numero delle segnalazioni è aumentato via via nel corso del pomeriggio, con pattuglie impegnate per fornire ausilio alla cittadinanza e per mettere in sicurezza le aree colpite da caduta rami o allagamenti lungo via Palmiro Togliatti, via Cristoforo Colombo, Circonvallazione Ostiense e in via Salaria, all’altezza dello svincolo di Fidene.

In via Matterini, in zona Monteverde, un albero che si trovava su un terreno privato è caduto sulla strada danneggiando un veicolo in sosta. (fonti LOCAL TEAM, ANSA)