Tromba marina a Genova Voltri, non lontano dalla città: il video virale impressionante

Tromba marina al largo di Genova Voltri nel primo pomeriggio di mercoledì 4 agosto. Secondo quanto riferiscono alcuni media locali la tromba marina si è formata questo pomeriggio davanti alle coste di Voltri, quartiere all’estrema periferia occidentale della città, a circa 17 km dal centro.

Tromba marina a Genova Voltri: le immagini social

L’impressionante colonna sul mare è stata immortalata in alcune immagini e video postati sul web e sui social tra la foce del torrente Cerusa e il mulino di Crevari.

Tromba marina, parla il meteorologo

Come ha spiegato a Genova Today il il meteorologo Gianfranco Saffioti, “l’aria più fresca e instabile in entrata da sud ovest dal vicino oceano Atlantico interagisce con le acque superficiali più calde sotto costa e attiva quello scambio di posizione tra l’aria più calda e umida adagiata sul mare e quella più fresca in quota e dunque più pesante in caduta libera verso il basso: l’abbraccio può creare vortici d’aria in movimento verso la costa”.

CLICCA QUI PER IL PRECEDENTE DI TRE ANNI FA

Al momento non sembra che la tromba marina che si è vista davanti a Genova abbia fatto danni ma diverse telefonate sono arrivate ai vigili del fuoco per avvertire della situazione. (fonte: YouTube)