Trucco della giacca appesa per sfilare portafogli a clienti bar: ecco come agivano i ladri VIDEO

Le immagini della telecamera di video-sorveglianza di un bar di via Melzo, a Milano, mostrano come due ladri si servivano del trucco della giacca appesa per sfilare i portafogli ai clienti.

Trucco della giacca appesa per sfilare portafogli a clienti bar. Le immagini della telecamera di sicurezza

Dalle immagini delle telecamere di sicurezza si vede uno ladri sedersi alle spalle della vittima e poi sistemare la giacca sulla sedia, nascondendo così le sue mani.

Il complice invece è rimasto a pochi metri di distanza, impegnato a fare il palo sul ciglio della strada.

Tutto avviene in pochi secondi. Il ladro, un cittadino cileno di 32 anni, ordina qualcosa al cameriere e nel momento dell’attesa dell’ordinazione infila un braccio dentro la giacca appesa alla sedia. Solo allora cerca nelle tasche della vittima e una volta trovato il portafoglio fugge via, verso viale Piave.

Trucco della giacca appesa per sfilare portafogli a clienti bar: fermati due ladri

I poliziotti della Squadra Mobile, che avevano assistito all’intera scena, sono subito intervenuti.

E così alla fine gli agenti hanno arrestato prima cogliendoli in flagranza e poi recuperato il portafoglio che hanno restituito alla vittima. Ora per la Questura di Milano non resta che capire se la coppia abbia messo a segno altri furti utilizzando lo stesso metodo d’azione.