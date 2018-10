WASHINGTON – Donald Trump è in conferenza stampa alla Casa Biacna per parlare dell’accordo sul commercio con Messico e Canada. Come già avvenuto in passato, il presidente ha uno scontro con una giornalista della AbcNews, uno tdei network americani che più di tutti criticano l’operato di WASHINGTON – Donald Trump è in conferenza stampa alla Casa Biacna per parlare dell’accordo sul commercio con Messico e Canada. Come già avvenuto in passato, il presidente ha uno scontro con una giornalista della AbcNews, uno tdei network americani che più di tutti criticano l’operato di Trump.

La gioranlista in questione è Cecilia Vega. Trump la invita a porgli delle domande dicendole: “E’ in stato di shock perché l’ho scelta per fare una domanda”. Poi prosegue: “Va bene, lo so che non pensi, non lo fai mai”. La giornalista prende la parola e dice: “Mi scusi?” Il presidente Usa fa finta di niente e le risponde: “Vai avanti”.

All’infelice uscita di Trump è seguito un battibecco quando Vega ha chiesto chiarimenti sulla vicenda Kavanaugh, il giudice designato alla Corte suprema accusato di molestie. “Sono qui per parlare di commercio”, ha risposto il presidente che non ha risposto a quanto chiesto dalla Vega. Trump a questo punto ha indicato i presenti chiedendo loro di porgli un’altra domanda.