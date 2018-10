ROMA – Rudy Zerbi aveva “costretto” Teo Mammuccari a rimanere in mutande di fronte al pubblico di Tu si que vales. Ora arriva la vendetta: a restare in mutande è l’altro giurato Ruby Zerbi. Quest’ultimo aveva sfidato Maria De Filippi ad una gara a ping pong. Zerbi aveva scelto Gerry Scotti come compagno di squadra ed aveva perso nella sfida contro Maria e Mammuccari. Rudy è stato dunque costretto a pagare la punizione: la regia gli ha fatto quindi trovare uno “spogliatoio” sul palco e il giurato è andato dentro per togliersi i pantaloni.

Zerbi ha cominciato a togliersi le scarpe e i pantaloni all’interno del “camerino” improvvisato. A questo punto Gerry e Maria De Filippi si sono “armati” di miccette e le hanno sparate sotto la tenda dello spogliatoio. Zerby non ha potuto far altro che correre di corsa, mostrando a tutti le mutande e tenendosi i pantaloni con le mani. “Ha pagato interamente la scommessa”, ha detto Maria De Filippi.

Il video del giurato in mutande è poi finito su Twitter.