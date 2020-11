Si tuffa nello stagno e salva il suo cane dalle fauci dell’alligatore. Il tutto fumando il sigaro VIDEO

Il 74enne americano, si è gettato in acqua per sfilare il suo cagnolino dalle fauci del predatore, aprendogli la bocca con le mani.

Ha messo a rischio la sua stessa vita per trarre in salvo il suo amato cucciolo di cane, finito tra le fauci di un alligatore. Se fino a poche ore fa Richard Wilbanks era un anonimo pensionato che viveva in Florida, ora è una star del web. Il motivo è proprio il suo atto eroico.

Wilbanks, 74 anni, si è immerso nell’acqua di uno stagno per salvare il suo piccolo cane, un Cavalier King Charles spaniel , finito tra le fauci di un alligatore. Nel filmato si vede il pensionato, in maglietta bianca e cappello, afferrare l’alligatore, bloccargli le fauci e permettere al cane di scappare, uscendone illeso.

A rendere il pensionato ancora più popolare è stato un particolare: per tutta l’operazione di salvataggio, Wilbanks ha continuato a stringere tra le labbra un sigaro, continuando a fumare.

“È uscito dall’acqua come un missile – ha raccontato Wilbanks all Cnn -. Non avevo mai pensato che un alligatore potesse essere così veloce”. A riprendere la scena sono state le telecamere piazzate dalla Florida Wildlife Federation e dalla STOP Foundation.

Solo qualche ferita per il cane

Il cane, visitato da un veterinario, ha riportato un piccola ferita da perforazione allo stomaco. Le mani di Willbanks sono state invece “masticate” dal rettile. A chi gli ha chiesto se volesse che l’alligatore fosse portato via dal luogo, Willbanks ha risposto negativamente: “Sono parte della natura e delle nostre vite”.

Le immagini di “Florida Man“, come è stato ribattezzato, hanno raccolto milioni di visualizzazioni. (fonte AGI)